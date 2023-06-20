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Кормье: бой со Стерлингом показал, что Сехудо не нужно заговаривать о Волкановски

Кормье: бой со Стерлингом показал, что Сехудо не нужно заговаривать о Волкановски
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что бывший обладатель титулов в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) дивизионах Генри Сехудо не должен упоминать о потенциальном поединке с Алексом Волкановски после поражения от Алджамейна Стерлинга.

«Генри поставил себя в хорошую позицию для того, чтобы снова ухватиться за возможность стать чемпионом мира. Однако бой со Стерлингом убедил меня в том, что Сехудо не должен говорить об Александре Волкановски. Сехудо слишком мал. Габариты Алджо доставляли ему проблемы, но Волкановски – это монстр. Вероятно, это лучший боец вне зависимости от весовой категории», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою в феврале Волкановски уступил единогласным решением чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву.

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