Дана Уайт объявил о бое Сехудо с Верой на UFC 292
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что на турнире UFC 292 состоится поединок между Генри Сехудо и Марлоном Верой. Об этом сообщил MMA Fighting со ссылкой на ESPN.
Таким образом, Сехудо встретится с Верой в тот же вечер, когда Алджамейн Стерлинг будет защищать свой титул против Шона О'Мэлли в главном событии вечера.
Вера принял вызов после поражения от Кори Сандхагена в предыдущем бою в марте, которое положило конец его победной серии из четырёх боёв. До этой неудачи он побеждал таких бойцов, как Доминик Круз, Роб Фонт и Фрэнки Эдгар, постоянно поднимаясь в рейтинге легчайшего веса.
Стоит отметить, что ранее Сехудо заявлял, что будет дожидаться поединка с первым номером дивизиона Мерабом Двалишвили.
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