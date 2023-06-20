Дариуш: Оливейра был лучше и одержал великолепную победу

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш высказался по поводу поражения в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это была не лучшая версия меня. Не знаю, по какой причине я был не в форме в тот день. У меня нет объяснения. Я не хочу оправдываться, чтобы не умалять заслуг Чарльза. Он был лучше в тот вечер и одержал великолепную победу», — приводит слова Дариуша MMA Fightng.

Оливейра выиграл у Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, прервалась серия Бенеила из восьми побед кряду.

Всего в активе Дариуша 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.