Тренер Оливейры: Чарльз заслужил подраться за титул в Бразилии

Диего Лима, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры, высказался о дальнейших планах бразильского бойца.

«Есть смысл провести поединок в полусреднем весе, если бой за титул в лёгком весе Чарльзу гарантируют в следующем году в Бразилии. В ноябре будет турнир в Сан-Паулу, но это будет Fight Night. Возможно, в начале следующего года в Бразилии проведут номерной турнир. Чарльз заслужил подраться за титул в Бразилии, это его мечта. Думаю, он это заслужил», – приводит слова Лимы издание MMA Fighting.

В ночь на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289, главным событием которого стал титульный поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес и Ирене Альданой. Соглавным событием был бой между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем в лёгком весе.

Чарльз Оливейра одержал победу техническим нокаутом в первом раунде и стал обладателем бонуса в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера.