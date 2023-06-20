Экс абсолютный чемпион мира Уорд рассказал о готовности вернуться в ринг

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд рассказал о своей готовности вернуться на ринг.

«Мне нравится то, что делает сейчас Флойд Мейвейзер. Думаю, я и сам готов участвовать в чём-то похожем. И даже были разговоры. Но на этом всё застопорилось. Я бы принял что-то такое. Но, конечно же, всё зависит от предложения. Это было бы весело, а у меня появилась бы причина вернуться в боксёрский зал. Я сейчас в отличной форме. То есть у меня нет лишнего веса. Но я далеко не в той форме, чтобы прямо сейчас выходить в ринг», — сказал Уорд на YouTube-канале MMA Fighting.

Напомним, Уорд завершил карьеру в 2017 году в возрасте 33 лет после двух подряд побед над российским полутяжеловесом Сергеем Ковалёвым.