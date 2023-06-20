Харитонов: во второй половине осени у меня будет бой в Bellator
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Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался по поводу даты своего следующего поединка в Bellator.
«У меня до сих пор действует контракт с Bellator. Думаю, во второй половине осени у меня там пройдёт бой. Насчёт возможных соперников конкретики пока нет», – цитирует Харитонова «Матч ТВ».
В своём последнем бою на турнире Eagle FC 44 в январе 2022 года Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде суринамца Тайрона Спонга.
Сергей в последний раз выходил на бой в рамках Bellator в августе 2021 года против Чейка Конго. В этом противостоянии россиянин потерпел поражение удушающим приёмом во втором раунде.
Всего в активе россиянина 32 победы и восемь поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.
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