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Харитонов: во второй половине осени у меня будет бой в Bellator

Харитонов: во второй половине осени у меня будет бой в Bellator
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Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался по поводу даты своего следующего поединка в Bellator.

«У меня до сих пор действует контракт с Bellator. Думаю, во второй половине осени у меня там пройдёт бой. Насчёт возможных соперников конкретики пока нет», – цитирует Харитонова «Матч ТВ».

В своём последнем бою на турнире Eagle FC 44 в январе 2022 года Харитонов победил техническим нокаутом во втором раунде суринамца Тайрона Спонга.

Сергей в последний раз выходил на бой в рамках Bellator в августе 2021 года против Чейка Конго. В этом противостоянии россиянин потерпел поражение удушающим приёмом во втором раунде.

Всего в активе россиянина 32 победы и восемь поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.

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