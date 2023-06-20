Алекса Грассо возглавила рейтинг P4P среди женщин после ухода Аманды Нуньес

Мексиканский боец Алекса Грассо возглавила рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории среди женщин. Это произошло из-за того, что Аманда Нуньес сегодня была исключена из ростера UFC.

Грассо впервые возглавила этот рейтинг.

После победы над Ирене Альданой Нуньес объявила, что завершает профессиональную карьеру в ММА. Позже бразильянка заявила, что она останется настоящей чемпионкой, а остальные девушки будут биться за фальшивый титул.

Нуньес провела 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев пять поражений.