Алекса Грассо возглавила рейтинг P4P среди женщин после ухода Аманды Нуньес
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Мексиканский боец Алекса Грассо возглавила рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории среди женщин. Это произошло из-за того, что Аманда Нуньес сегодня была исключена из ростера UFC.
Грассо впервые возглавила этот рейтинг.
После победы над Ирене Альданой Нуньес объявила, что завершает профессиональную карьеру в ММА. Позже бразильянка заявила, что она останется настоящей чемпионкой, а остальные девушки будут биться за фальшивый титул.
Нуньес провела 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев пять поражений.
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