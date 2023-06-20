Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Веттори оставил послание фанатам после поражения в бою с Каннонье

Веттори оставил послание фанатам после поражения в бою с Каннонье
Комментарии

Итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в средней весовой категории UFC, Марвин Веттори опубликовал новый пост в социальных сетях после поражения в поединке с американцем Джаредом Каннонье.

«Лев остается львом. Мой дух не сломлен. Я вернусь сильнее. Я вам это обещаю», – написал Веттори.

Каннонье одержал победу единогласным решением судей. Оба бойца получили по $ 50 тыс. за лучший бой вечера.

Таким образом, итальянец потерпел седьмое поражение в карьере. На его счету 19 побед (один нокаут, девять сабмишенов).

Каннонье одержал 17-ю победу в карьере (девять нокаутов и три сабмишена) при шести поражениях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023