Веттори оставил послание фанатам после поражения в бою с Каннонье
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Итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в средней весовой категории UFC, Марвин Веттори опубликовал новый пост в социальных сетях после поражения в поединке с американцем Джаредом Каннонье.
«Лев остается львом. Мой дух не сломлен. Я вернусь сильнее. Я вам это обещаю», – написал Веттори.
Каннонье одержал победу единогласным решением судей. Оба бойца получили по $ 50 тыс. за лучший бой вечера.
Таким образом, итальянец потерпел седьмое поражение в карьере. На его счету 19 побед (один нокаут, девять сабмишенов).
Каннонье одержал 17-ю победу в карьере (девять нокаутов и три сабмишена) при шести поражениях.
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