Веттори оставил послание фанатам после поражения в бою с Каннонье

Итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в средней весовой категории UFC, Марвин Веттори опубликовал новый пост в социальных сетях после поражения в поединке с американцем Джаредом Каннонье.

«Лев остается львом. Мой дух не сломлен. Я вернусь сильнее. Я вам это обещаю», – написал Веттори.

Каннонье одержал победу единогласным решением судей. Оба бойца получили по $ 50 тыс. за лучший бой вечера.

Таким образом, итальянец потерпел седьмое поражение в карьере. На его счету 19 побед (один нокаут, девять сабмишенов).

Каннонье одержал 17-ю победу в карьере (девять нокаутов и три сабмишена) при шести поражениях.