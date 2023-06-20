Биспинг: Хабиб сделал всё идеально, когда решил уйти в статусе чемпиона

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отлично подобрал время для ухода на пенсию.

«Кто ушёл в идеальный момент? Хабиб завершил карьеру с результатом 29-0. Не все готовы пойти на такое и попрощаться со спортом в статусе чемпиона. Он сделал всё идеально», — приводит слова Биспинга MMA News.

За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Его последним поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: