Боец Bellator Крис Ленчиони перенёс остановку сердца во время тренировки

28-летний боец Bellator Крис Ленчиони перенёс остановку сердца во время одной из тренировок. Об этом сообщила его жена Марка в социальных сетях.

«Это жена Криса, Марка. 8 июня произошёл инцидент – когда Крис тренировался, у него случилась остановка сердца. Спортсмены в тренажёрном зале быстро среагировали и сразу же позвонили в 911, сделав всё возможное, чтобы сохранить его жизнь, пока не прибыли врачи.

Сейчас мы находимся в другом штате. Он находится под наблюдением прекрасных врачей, я и большая часть его семьи рядом с ним. Мы все надеемся на прогресс, которого, как мы знаем, он обязательно добьётся.

Будем благодарны, если вы помолитесь за нас. Если ваши дети хотят сделать открытку или что-то в этом роде – принесите её в спортзал, и мы позаботимся о том, чтобы Крис всё получил. Мы находимся на неизведанной территории и живём изо дня в день. Спасибо вам за постоянную поддержку в это время», — написала Марка.