Кара-Франс рассказал, с кем он хочет провести следующий поединок

Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс рассказал о том, что свой следующий поединок он хотел бы провести с Тимом Эллиотом.
«Есть один человек, который годами меня вызывал, но мы никогда не дрались. Это Тим Эллиот. Он всегда был в моем поле зрения. И когда я попал в UFC, он каждую неделю вызывал меня, заявлял что хочет подраться со мной со времен шоу The Ultimate Fighter. Но раньше я никогда не говорил о бое с ним, потому что я довольно быстро обошел его в рейтинге.
Он выиграл свой прошлый поединок, дрался со мной в одном карде, травм у него, думаю, нет. К тому же он ветеран – боев в UFC у него больше, чем у меня, так что соперник он достойный. Почему бы мне с ним не подраться на своей территории и не дать фанатам то, чего они хотят?», — приводит слова Кара-Франса MMA Fighting.
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