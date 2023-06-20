О'Мэлли: меня просто разрывает от противостояния Макгрегора с Оливейрой

Второй номер легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли рассказал, какой бой он хотел бы увидеть больше всего.

«Я готов смотреть любой бой Конора. Но Макгрегор против Оливейры… меня разрывает от этого противостояния.

Конор против Чендлера – тоже крутая вывеска, не поймите меня неправильно. Это чертовски привлекательный бой, я его тоже хочу увидеть. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы отдал голос в пользу поединка с Оливейрой. Этот бой меня возбуждает, я хотел бы его поскорее», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC в Ванкувере (Канада), Оливейра победил американца Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде, закрыв поражение от россиянина Ислама Махачева.