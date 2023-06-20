Глава Федерации бокса Ангарска был ранен в результате стрельбы в кафе

Сегодня утром, 20 июня, в кафе Ангарска Иркутской области Coffee Like произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия. 33-летний спортивный функционер Василий Мурачёв вошёл в заведение и выстрелил в двух посетителей, в результате чего один из них погиб. Им оказался Оганез Туманян. Вторым пострадавшим оказался глава Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.

Ракислов получил травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. По предварительным данным, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Мурачёв скрылся с места происшествия, но из-за ранения был вынужден обратиться в больницу, где его и задержали. В иномарке злоумышленника нашли оружие, из которого он вёл стрельбу. Стоит отметить, что у Мурачёва уже есть судимость.