Глава Федерации бокса Ангарска был ранен в результате стрельбы в кафе
Поделиться
Сегодня утром, 20 июня, в кафе Ангарска Иркутской области Coffee Like произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия. 33-летний спортивный функционер Василий Мурачёв вошёл в заведение и выстрелил в двух посетителей, в результате чего один из них погиб. Им оказался Оганез Туманян. Вторым пострадавшим оказался глава Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.
Ракислов получил травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. По предварительным данным, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Мурачёв скрылся с места происшествия, но из-за ранения был вынужден обратиться в больницу, где его и задержали. В иномарке злоумышленника нашли оружие, из которого он вёл стрельбу. Стоит отметить, что у Мурачёва уже есть судимость.
Комментарии
- 20 июня 2023
-
17:36
-
17:19
-
17:01
-
16:35
-
16:29
-
16:11
-
14:58
-
14:28
-
13:29
-
13:09
-
11:59
-
11:52
-
10:04
-
09:55
-
09:47
-
07:57
-
01:10
-
00:52
-
00:30
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:59
-
22:46
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:17
-
20:15
-
19:18
-
17:29
-
16:45
-
15:56
-
15:46
-
14:37
-
13:24
-
13:16
Партнерский контент