Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Федерации бокса Ангарска был ранен в результате стрельбы в кафе

Глава Федерации бокса Ангарска был ранен в результате стрельбы в кафе
Комментарии

Сегодня утром, 20 июня, в кафе Ангарска Иркутской области Coffee Like произошёл конфликт с применением огнестрельного оружия. 33-летний спортивный функционер Василий Мурачёв вошёл в заведение и выстрелил в двух посетителей, в результате чего один из них погиб. Им оказался Оганез Туманян. Вторым пострадавшим оказался глава Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.

Ракислов получил травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. По предварительным данным, его жизни сейчас ничего не угрожает.

Мурачёв скрылся с места происшествия, но из-за ранения был вынужден обратиться в больницу, где его и задержали. В иномарке злоумышленника нашли оружие, из которого он вёл стрельбу. Стоит отметить, что у Мурачёва уже есть судимость.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023