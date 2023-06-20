О’Мэлли: со стороны Сэндхагена было не очень умно принимать бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли раскритиковал решение Кори Сэндхагена принять поединок с Умаром Нурмагомедовым.

«Давайте взглянем на это с точки зрения бизнеса. Принимать этот бой было не очень умным ходом. Кори можно считать гангстером, и так оно и есть. Но вспомните, что говорил Чейл Соннен: «Деритесь с худшим парнем за наибольшую сумму». Кори сейчас сделал всё с точностью до наоборот — он дерётся с лучшим парнем за небольшие деньги. Так что в этом смысле его команда вообще не умная, но Кори — гангстер, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова О’Мэлли MiddleEasy.

Напомним, поединок Умара Нурмагомедова с Кори Сэндхагеном возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который состоится 5 августа.