О’Мэлли: со стороны Сэндхагена было не очень умно принимать бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли раскритиковал решение Кори Сэндхагена принять поединок с Умаром Нурмагомедовым.
«Давайте взглянем на это с точки зрения бизнеса. Принимать этот бой было не очень умным ходом. Кори можно считать гангстером, и так оно и есть. Но вспомните, что говорил Чейл Соннен: «Деритесь с худшим парнем за наибольшую сумму». Кори сейчас сделал всё с точностью до наоборот — он дерётся с лучшим парнем за небольшие деньги. Так что в этом смысле его команда вообще не умная, но Кори — гангстер, в этом я не сомневаюсь», — приводит слова О’Мэлли MiddleEasy.
Напомним, поединок Умара Нурмагомедова с Кори Сэндхагеном возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который состоится 5 августа.
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