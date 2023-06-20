Федерация бокса России экстренно выясняет обстоятельства нападения на Александра Ракислова
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Федерация бокса России экстренно начала выяснять обстоятельства подробности нападения на главу Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова. В данный момент функционер находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Напомним, сегодня, 20 июня, в кафе Coffee Like произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия. Спортивный функционер Василий Мурачёв вошёл в заведение и выстрелил в двух посетителей, в результате чего один из них, Оганез Туманян, погиб. Вторым пострадавшим стал глава Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.
Стрелявший Василий Мурачёв скрылся с места преступления, но позже сам обратился в больницу, где был задержан. В машине Мурачёва, у которого уже есть судимость, было найдено оружие, из которого и велась стрельба.
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