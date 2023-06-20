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Волкановски пригласил 11-кратного чемпиона по тхэквондо для подготовки к бою с Родригесом

Волкановски пригласил 11-кратного чемпиона по тхэквондо для подготовки к бою с Родригесом
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски пригласил в свой лагерь 11-кратного чемпиона мира по тхэквондо и карате Карла Ван Роона для подготовки к титульному поединку с Яиром Родригесом.

Ожидается, что Ван Роон поможет Волкановски с работой над ударной техникой.

«Конечно, приезд Карла в тренировочный лагерь очень важен для меня. Он понимает, когда и как наносить удары. Для меня было критически важно иметь в лагере кого-то с такими знаниями», — рассказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.

Поединок Волкановски с Родригесом возглавит турнир UFC 290, который состоится 8 июля. Для Алекса это первый бой после поражения от Ислама Махачева.

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