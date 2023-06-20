Бой Кая Кара-Франса с Манелем Капе пополнил кард турнира UFC 293
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Новозеландский боец наилегчайшей весовой категории Кай Кара-Франс проведёт следующий поединок с Манелем Капе на турнире UFC 293, который состоится в Австралии в сентябре, сообщает журналист Бретт Окамото.
Кай Кара-Франс располагается на пятой строчке строчке в рейтинге наилегчайшего веса. В последнем поединке он проиграл раздельным решением судей Амиру Альбази. До этого он проиграл Брэндону Морено. Всего у Кая 24 победы и 11 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
Манель Капе идёт на серии из трёх побед подряд и располагается на девятой строчке. Ранее ему назначали поединок с Дейвисоном Фигейреду, но бразильца не допустили по медицинским показателям. В его активе 18 побед в 24 поединках в ММА.
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