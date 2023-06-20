Дерек Чисора рассказал, кого считает самым сложным соперником для Усика

Британский боксёр Дерек Чисора считает, что экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер будет самым сложным соперником для действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

«Деонтей Уайлдер — более сложный соперник для Усика, чем Тайсон Фьюри. Александр знает, что Уайлдер отправит его спать», — рассказал Чисора в интервью Seconds Out.

Александр Усик в последнем поединке выиграл у британца Энтони Джошуа раздельным решением судей и защитил титулы. Всего в активе украинца 20 поединков на профессиональном ринге и 20 побед в них.

Деонтей Уайлдер выиграл 43 боя из 46 в профессиональной карьере, дважды проиграл и ещё один поединок завершился вничью.

Весной у Александра Усика сорвался поединок с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.