Царукян рассказал о спаррингах с Дастином Порье перед его боем с Хабибом
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер в рейтинге лёгкой весовой категории Арман Царукян рассказал о спаррингах с Дастином Порье перед поединком американца с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона.
«Я действительно проводил спарринги с Порье, когда он готовился к бою против Хабиба. Они знали, что я тоже борец. Что я могу сказать? Я спарринговал с ним пару раз, он неплох. Знаешь, не хочу слишком много болтать, но моя борьба намного лучше», — сказал Царукян в интервью The Schmo.
В активе Царукяна 20 побед в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы.
Дастин Порье свой следующий бой проведёт с Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.
Комментарии
- 20 июня 2023
-
20:41
-
20:23
-
19:39
-
19:26
-
19:03
-
18:23
-
17:36
-
17:19
-
17:01
-
16:35
-
16:29
-
16:11
-
14:58
-
14:28
-
13:29
-
13:09
-
11:59
-
11:52
-
10:04
-
09:55
-
09:47
-
07:57
-
01:10
-
00:52
-
00:30
-
00:04
- 19 июня 2023
-
22:59
-
22:46
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:17
-
20:15
-
19:18
-
17:29
Партнерский контент