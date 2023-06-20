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Царукян рассказал о спаррингах с Дастином Порье перед его боем с Хабибом

Царукян рассказал о спаррингах с Дастином Порье перед его боем с Хабибом
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер в рейтинге лёгкой весовой категории Арман Царукян рассказал о спаррингах с Дастином Порье перед поединком американца с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона.

«Я действительно проводил спарринги с Порье, когда он готовился к бою против Хабиба. Они знали, что я тоже борец. Что я могу сказать? Я спарринговал с ним пару раз, он неплох. Знаешь, не хочу слишком много болтать, но моя борьба намного лучше», — сказал Царукян в интервью The Schmo.

В активе Царукяна 20 побед в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке он выиграл техническим нокаутом у Жоакима Силвы.

Дастин Порье свой следующий бой проведёт с Джастином Гэтжи на турнире UFC 291.

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