Уиттакер рассказал, что его удивило в поединке Каннонье и Веттори

Австралийский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался о победе Джареда Каннонье над Марвином Веттори в минувшие выходные.

«Я выбирал Джареда перед боем в качестве победителя, но не рассчитывал увидеть такого Каннонье. Не ожидал увидеть настолько прессингующего бойца, который будет так действовать. Мы много раз видели, как Джаред держал руку Марвина, потому что постоянно сокращал дистанцию и находился очень близко к своему сопернику. Я не ожидал, что он выберет такой подход к бою, но это было эффективно», — приводит слова Уиттакера BJPenn.

Каннонье одержал победу единогласным решением судей по итогам пяти раундов, попутно установив рекорд средней весовой категории по количеству нанесённых значимых ударов. Каннонье нанёс по Веттори 241 удар.