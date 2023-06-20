Царукян: после 30 лет хочу настоящую яхту, а не лодку, как у Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян поделился планами на будущее.
«Я сильно мотивирован стать чемпионом. Хочу заработать в UFC кучу денег, чтобы потом, после 30 лет просто отдыхать на своей яхте? Нет, не как у Макгрегора. У него лодка, а не яхта. А я хочу настоящую яхту на сотню метров длиной и частный самолёт», — сказал Царукян в интервью The Schmo.
В активе Царукяна 20 побед в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В своём последнем поединке на турнире UFC on ESPN 47, который состоялся в минувшие выходные, он выиграл у бразильского бойца Жоакима Силвы техническим нокаутом.
Конор Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года. Сообщалось, что ирландец может вернуться в октагон к концу нынешнего года.
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