Царукян: после 30 лет хочу настоящую яхту, а не лодку, как у Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян поделился планами на будущее.

«Я сильно мотивирован стать чемпионом. Хочу заработать в UFC кучу денег, чтобы потом, после 30 лет просто отдыхать на своей яхте? Нет, не как у Макгрегора. У него лодка, а не яхта. А я хочу настоящую яхту на сотню метров длиной и частный самолёт», — сказал Царукян в интервью The Schmo.

В активе Царукяна 20 побед в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В своём последнем поединке на турнире UFC on ESPN 47, который состоялся в минувшие выходные, он выиграл у бразильского бойца Жоакима Силвы техническим нокаутом.

Конор Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года. Сообщалось, что ирландец может вернуться в октагон к концу нынешнего года.