Мексиканский боец UFC: Бой с Исламом Махачевым — мечта

Мексиканский боец лёгкого веса UFC Мануэль Торрес рассказал, что мечтает подраться с топовыми бойцами промоушена и заявил, что мечтает о поединке с Исламом Махачевым.

В UFC Торрес попал через претендентскую серию Даны Уайта и с тех пор провёл в организации два поединка, победив досрочно в обоих. В последнем бою на турнире UFC on ESPN 47 в минувшие выходные мексиканец нокаутировал удар локтем Николаса Мотту.

«Было бы замечательно выступить ещё раз до конца года, возможно в день независимости Мексики. Было бы замечательно поучаствовать в турнире вместе со своими соотечественниками и нашими болельщиками. С кем бы я хотел подраться в будущем? Столько классных бойцов, я даже не могу всех вспомнить. Макгрегор, Оливейра, Порье, Чендлер. Бой мечты, конечно, с Исламом Махачевым, он чемпион», — сказал Торрес на пресс-конференции после турнира.