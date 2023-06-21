Мексиканский боец UFC: Бой с Исламом Махачевым — мечта

Мексиканский боец лёгкого веса UFC Мануэль Торрес рассказал, что мечтает подраться с топовыми бойцами промоушена и заявил, что мечтает о поединке с Исламом Махачевым.
В UFC Торрес попал через претендентскую серию Даны Уайта и с тех пор провёл в организации два поединка, победив досрочно в обоих. В последнем бою на турнире UFC on ESPN 47 в минувшие выходные мексиканец нокаутировал удар локтем Николаса Мотту.
«Было бы замечательно выступить ещё раз до конца года, возможно в день независимости Мексики. Было бы замечательно поучаствовать в турнире вместе со своими соотечественниками и нашими болельщиками. С кем бы я хотел подраться в будущем? Столько классных бойцов, я даже не могу всех вспомнить. Макгрегор, Оливейра, Порье, Чендлер. Бой мечты, конечно, с Исламом Махачевым, он чемпион», — сказал Торрес на пресс-конференции после турнира.
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