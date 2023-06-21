Жаилтон Алмейда: мой тренер — фанат Хабиба и мечтает побывать в Дагестане

Бразильский боец смешанных единоборств, девятый номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Жаилтон Алмейда рассказал, что его тренер — поклонник экс-чемпиона промоушена в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и мечтает побывать в Дагестане.

«На следующий день после моего боя с Розенстрайком я встретил Кормье в отеле, и он пригласил меня перейти в зал АКА. Это такая честь для меня. Даниэль был чемпионом двух дивизионов и капитаном американской команды по борьбе. Я не сомневаюсь, что поездка туда станет очень приятным опытом. Кроме того, мой тренер — большой поклонник Хабиба и мечтает побывать в Дагестане. Если Хабиб пригласит нас, мы могли бы поехать туда прямо из AKA», — приводит слова Алмейды Sherdog.

В активе Жаилтона Алмейды 19 побед при двух поражениях в ММА, в UFC у бразильца пять побед в пяти поединках — все досрочно.