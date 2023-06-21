Немков возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator
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Российский боец Вадим Немков поднялся на первую строчку обновлённого рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator, сообщает официальный «твиттер» промоушена. В ночь с 16 на 17 июня мск Немков единогласным решением судей победил Йоэля Ромеро и сохранил пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
Россиянин опередил в рейтинге бразильца Патрисиу «Питбуля» Фрейри, переместившегося на вторую строчку. Третье место сохранил украинец Ярослав Амосов.
На четвёртую строчку поднялся американец Серхио Петтис, который обогнал в обновлённой версии рейтинга Джонни Эблина, Эй-Джея Макки, Усмана Нурмагомедова и Райана Бейдера, занявших места с пятого по восьмое. Замыкают десятку Патрик Микс и Кори Андерсон.
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