Олейник подписал контракт на пять боксёрских поединков

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о том, что он подписал контракт на пять боксёрских поединков.
«Это контракт на выступления по боксу на пять боев. Первый бой у меня на «Кубке Казанского Кремля» в 20-х числах августа. Сумма контракта — 10 миллионов рублей за пять боев. Соперник иностранец. Мне называли имена, но разглашать их до подписания контракта я не буду», — приводит слова Олейника «Матч ТВ».
В последнем поединке Олейник встречался с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.
В общей сложности в активе Алексея 78 боёв в смешанных единоборствах, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.
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