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Олейник включён в Книгу рекордов России

Олейник включён в Книгу рекордов России
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Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник попал в Книгу рекордов России. Он стал первым спортсменом, которому удалось провести поединки в четырёх десятилетиях.

В последнем поединке Олейник встречался с представителем Великобритании Оли Томпсоном. Их бой проходил в ночь на 27 мая в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.

В общей сложности в активе Алексея 78 боёв в смешанных единоборствах, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

«Дождь наверное был». Боец Алексей Олейник выжимает футболку после тренировки:

Ранее стало известно, что Олейник подписал контракт на пять боксёрских боёв.

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