Малыхин: я бы хотел запустить Тайсона Фьюри на четыре балла, научить его немного бороться

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена ONE в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин рассказал о своём желании провести спарринг с британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Я бы очень хотел провести спарринг с Тайсоном. Может быть, и на четыре балла его запустить, научить его немного бороться.

Спарринг – это шлем, большие перчатки и хорошая защита. И вообще, прикоснуться к такой легенде, как Тайсон, – это перед боем с Аржаном наполнило бы меня силой.

Моя борьба, безусловно, помогла бы. Если Тайсон захочет попробовать себя в ММА, ему нужна защита от тейкдаунов. Как мы знаем, ещё ни один боец не смог перевести меня на настил, – что-то я в этом понимаю.

Думаю, смог бы ему в этом ему помочь, как и он мне в боксе. Он настоящий спортсмен, настоящий боец, крутой парень», – приводит слова Малыхина «Матч ТВ».