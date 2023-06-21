Гастелум: мне нравится вызов со стороны Рахмонова, официально принимаю его

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в среднем весе Келвин Гастелум отреагировал на вызов представителя Казахстана Шавката Рахмонова.
«Мне нравится этот вызов, и я ценю его. Он был немного скучным, было бы неплохо добавить чуть остроты, но мне нравится этот бой. Именно такие бои мне нужны в полусреднем весе. Это возвращает меня прямо в гущу событий – в заплыв с акулами. Плыви или иди ко дну. Думаю, он пятый или шестой номер дивизиона, и я окажусь в очень интересной позиции, если выиграю этот бой, а я это сделаю.
Прошло пару недель после его вызова. Я был в отпуске, занимался своими делами, но сейчас пришло время официально принять этот вызов. Шавкат Рахмонов, я принимаю твой вызов в полусреднем весе, и, более того, я дам тебе дату. Дана Уайт упоминал о большом турнире, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе в День независимости Мексики, и я, будучи американцем мексиканского происхождения, хотел бы принять в нём участие. Давай сделаем это! Я принимаю твой вызов, Шавкат!» — сказал Гастелум на своём YouTube-канале.
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