Сехудо рассказал, что его поединок с Верой под вопросом из-за травмы

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался по поводу возможного поединка с Марлоном Верой.

«Я действительно получил повреждение. По правде говоря, я даже не знаю, откуда они постоянно берутся. Возможно, всё дело в моём возрасте. В любом случае я должен буду проверить своё плечо, чтобы убедиться, что там нет проблем.

Самое главное — это плечо. Если я буду в порядке, то смогу планировать поединки с такими бойцами, как Вера, но сейчас всё под вопросом», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Вера принял вызов после поражения от Кори Сандхагена в предыдущем бою в марте, которое положило конец его победной серии из четырёх боёв. До этой неудачи он побеждал таких бойцов, как Доминик Круз, Роб Фонт и Фрэнки Эдгар, постоянно поднимаясь в рейтинге легчайшего веса.