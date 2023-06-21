Василевский считает, что Немков является лучшим полутяжеловесом в мире

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался по поводу бойца Bellator Вадима Немкова.

«Вадим не проиграл ни одного боя в Bellator, поэтому его статус заслужен и объясним. У него было много пятираундовых боёв с непростыми соперниками. Побед нокаутом у него не так много, но зато в каждом поединке он показывал превосходство над соперниками, деклассировал их и одерживал безоговорочные победы. По своим бойцовским качествам его можно назвать и лучшим полутяжеловесом мира. Я бы не удивился, если бы он побил чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Я бы даже ожидал победы Вадика в таком поединке, потому что сейчас он на пике, он пашет и хорошо мотивирован. Да, он не медийный и особо ничего не говорит, а его жизнь как будто бы не меняется от этих побед. Это позволяет ему оставаться в таком состоянии прилежного ученика, тренироваться и выполнять задачи.

В медийности он не дотягивает до звёзд первой величины UFC, но если он изменится и станет таким, как типичные топы UFC, то он выйдет из своего привычного состояния и примерит на себя образ, который ему чужд. Ему не нужно много говорить, постоянно высказывать своё мнение на публике, бросать вызовы. Это тяжело и не для него, а если он изменится, то, может, и бои у него не пойдут. Если ему комфортно в нынешнем состоянии, то пусть и дальше газует и берёт всех чисто спортом», – приводит слова Василевского Metaratings.