«Всё уже обговорено и решено». Фьюри намекнул на новый бой
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Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на организацию нового поединка.
«Мы возвращаемся. Мы принесём с собой боль, целую кучу боли! Оставайтесь на связи. Я очень взволнован. Всё уже обговорено и решено», — написал Фьюри.
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив Фьюри победу техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде.
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