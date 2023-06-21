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«Нет слов». Бенавидес раскритиковал Канело за переговоры с Чарло

«Нет слов». Бенавидес раскритиковал Канело за переговоры с Чарло
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес отреагировал на слухи о переговорах между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound, лидером дивизиона Саулем Альваресом и Джермаллом Чарло.

«Мне не хочется говорить, что команда Канело напугана, но она даже не ответила на предложение. Я понимаю, когда кто-то отказывается ради того, чтобы через год заработать больше, но они просто не ответили. Представьте, у вас на руках сделка на $ 45 млн — и никто не отвечает. У меня нет слов.

Канело не хочет драться со мной. Он предпочёл договариваться с человеком, который не дрался три года. У меня нет никакого неуважения к Чарло, но он не выступал три года, и этот простой на нём скажется», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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