«Нет слов». Бенавидес раскритиковал Канело за переговоры с Чарло

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес отреагировал на слухи о переговорах между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound, лидером дивизиона Саулем Альваресом и Джермаллом Чарло.
«Мне не хочется говорить, что команда Канело напугана, но она даже не ответила на предложение. Я понимаю, когда кто-то отказывается ради того, чтобы через год заработать больше, но они просто не ответили. Представьте, у вас на руках сделка на $ 45 млн — и никто не отвечает. У меня нет слов.
Канело не хочет драться со мной. Он предпочёл договариваться с человеком, который не дрался три года. У меня нет никакого неуважения к Чарло, но он не выступал три года, и этот простой на нём скажется», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
- 21 июня 2023
-
19:54
-
19:36
-
19:14
-
18:40
-
18:12
-
17:35
-
16:10
-
15:55
-
15:31
-
14:44
-
14:29
-
14:25
-
13:49
-
13:31
-
13:29
-
12:43
-
12:37
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:23
-
05:00
-
04:11
-
03:48
-
00:53
-
00:24
- 20 июня 2023
-
23:35
-
23:16
-
22:37
-
21:58
-
21:38