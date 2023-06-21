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Токов: Немков мог бы спокойно стать чемпионом UFC

Токов: Немков мог бы спокойно стать чемпионом UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) Bellator россиянин Анатолий Токов высказался о перспективах чемпиона организации в полутяжёлом дивизиона (до 93 кг) соотечественника Вадима Немкова в UFC.

«Является ли он лучшим полутяжеловесом мира? Сложно сказать однозначно, но я считаю, что Вадим мог бы спокойно стать чемпионом и в UFC в весе до 93 кг. Конечно, вы можете посчитать меня предвзятым, но с другой стороны, я знаю уровень Вадима и считаю, что он мог бы справиться с любым бойцом в своем весе», – приводит слова Токова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Немков победил единогласным решением бывшего претендента на титул UFC кубинца Йоэля Ромеро, проведя четвёртую защиту.

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