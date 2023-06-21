Токов: Немков мог бы спокойно стать чемпионом UFC
Поделиться
Российский боец среднего веса (до 84 кг) Bellator россиянин Анатолий Токов высказался о перспективах чемпиона организации в полутяжёлом дивизиона (до 93 кг) соотечественника Вадима Немкова в UFC.
«Является ли он лучшим полутяжеловесом мира? Сложно сказать однозначно, но я считаю, что Вадим мог бы спокойно стать чемпионом и в UFC в весе до 93 кг. Конечно, вы можете посчитать меня предвзятым, но с другой стороны, я знаю уровень Вадима и считаю, что он мог бы справиться с любым бойцом в своем весе», – приводит слова Токова издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в июне, Немков победил единогласным решением бывшего претендента на титул UFC кубинца Йоэля Ромеро, проведя четвёртую защиту.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2023
-
19:54
-
19:36
-
19:14
-
18:40
-
18:12
-
17:35
-
16:10
-
15:55
-
15:31
-
14:44
-
14:29
-
14:25
-
13:49
-
13:31
-
13:29
-
12:43
-
12:37
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:23
-
05:00
-
04:11
-
03:48
-
00:53
-
00:24
- 20 июня 2023
-
23:35
-
23:16
-
22:37
-
21:58
-
21:38
Партнерский контент