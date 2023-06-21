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Сехудо назвал ключи к победе для Гэтжи в реванше с Порье

Сехудо назвал ключи к победе для Гэтжи в реванше с Порье
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо поделился прогнозом на ожидаемый реванш между легковесами Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который состоится 30 июля в США и возглавит турнир UFC 291.

«Ключи для Джастина Гэтжи… Я был на первом бое, и он не откажется от ударов ногами. Работа ногами это то, на чём нужно сосредоточиться.

Вторым ключом для Гэтжи является защита. Недостаточно просто поднимать руки и оставаться на ударной дистанции. Необходимо создавать пространство. Бить ногами и защищаться… Ему нужно найти защиту, при которой он будет защищён во время удара ногой.

И третий ключ – это контроль агрессии. Если он распределит силы на пять раундов, то покажет себя хорошо», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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