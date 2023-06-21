Тони Беллью назвал величайшего легковеса в истории бокса

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью назвал, по его мнению, величайшего бойца лёгкого веса (до 61,2 кг) в истории бокса. Им оказался бывший абсолютный чемпион дивизиона легендарный панамец Роберто Дюран.

«Я постарел, потому что таких больше нет! Дамы и господа, Роберто Дюран – величайший легковес в истории!» – написал Беллью в социальных сетях.

Роберто Дюрану 72 года. Панамец дебютировал на профессиональном ринге в 1968 году и в июне 1973-го завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. В январе 1978 года, после девяти защит, Дюран объединил титулы WBC и WBA, досрочно остановив в 12-м раунде пуэрториканца Эстебана Де Хесуса, после чего перебрался в полусредний дивизион (до 66,7 кг).