Сириль Ган объяснил отказ от предложения Хабиба потренироваться в Дагестане
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган объяснил отказ члену Зала славы Хабибу Нурмагомедову, ранее приглашавшему его потренироваться в Дагестане.
«Это действительно мило с его стороны, но у меня есть и другая работа – быть отцом. У меня две дочери, и это большая работа. Для меня невозможно покинуть семью на полгода, если я уезжаю на две-три недели, по мне сильно скучают. Но есть возможность привести некоторых парней в зал. У нас высококлассные дзюдоисты, борцы и боксёры», – приводит слова Гана Fighting Mirror.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 285, Ган уступил удушающим приёмом в первом раунде звёздному американцу Джон Джонсу.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июня 2023
-
01:01
-
00:50
- 21 июня 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:23
-
23:04
-
21:11
-
21:00
-
20:08
-
19:54
-
19:36
-
19:14
-
18:40
-
18:12
-
17:35
-
16:10
-
15:55
-
15:31
-
14:44
-
14:29
-
14:25
-
13:49
-
13:31
-
13:29
-
12:43
-
12:37
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:23
-
05:00
Партнерский контент