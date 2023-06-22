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Сириль Ган объяснил отказ от предложения Хабиба потренироваться в Дагестане

Сириль Ган объяснил отказ от предложения Хабиба потренироваться в Дагестане
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Двукратный претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган объяснил отказ члену Зала славы Хабибу Нурмагомедову, ранее приглашавшему его потренироваться в Дагестане.

«Это действительно мило с его стороны, но у меня есть и другая работа – быть отцом. У меня две дочери, и это большая работа. Для меня невозможно покинуть семью на полгода, если я уезжаю на две-три недели, по мне сильно скучают. Но есть возможность привести некоторых парней в зал. У нас высококлассные дзюдоисты, борцы и боксёры», – приводит слова Гана Fighting Mirror.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 285, Ган уступил удушающим приёмом в первом раунде звёздному американцу Джон Джонсу.

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