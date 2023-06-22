Хирн: Теофимо Лопес не завершил карьеру, он просто хитрит

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес, ранее объявивший о завершении карьеры, возобновит выступления, если добьётся желаемых гонораров.
«Ему определённо недоплачивают, учитывая то, сколько зарабатывают другие, но недоплачивают ли ему с точки зрения рынка? Реальность такова, что Top Rank не смогли продать маленькую арену (о бое Лопеса и Тэйлора. – Прим. «Чемпионата»).
У вас есть Эдгар Берланга, и он готовится продать весь Madison Square Garden, хотя в его бою нет титула на кону. Нельзя говорить, что Теофимо получает заслуженно, но он продал только 3 тыс. билетов на бой с Тэйлором. Я не думаю, что он ушёл. Если хотите, я считаю, что он хитрит», – сказал Хирн в интервью DAZN.
- 22 июня 2023
-
01:01
-
00:50
- 21 июня 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:23
-
23:04
-
21:11
-
21:00
-
20:08
-
19:54
-
19:36
-
19:14
-
18:40
-
18:12
-
17:35
-
16:10
-
15:55
-
15:31
-
14:44
-
14:29
-
14:25
-
13:49
-
13:31
-
13:29
-
12:43
-
12:37
-
11:45
-
11:10
-
10:40
-
10:20
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:23
-
05:00