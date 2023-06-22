Хирн: Теофимо Лопес не завершил карьеру, он просто хитрит

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес, ранее объявивший о завершении карьеры, возобновит выступления, если добьётся желаемых гонораров.

«Ему определённо недоплачивают, учитывая то, сколько зарабатывают другие, но недоплачивают ли ему с точки зрения рынка? Реальность такова, что Top Rank не смогли продать маленькую арену (о бое Лопеса и Тэйлора. – Прим. «Чемпионата»).

У вас есть Эдгар Берланга, и он готовится продать весь Madison Square Garden, хотя в его бою нет титула на кону. Нельзя говорить, что Теофимо получает заслуженно, но он продал только 3 тыс. билетов на бой с Тэйлором. Я не думаю, что он ушёл. Если хотите, я считаю, что он хитрит», – сказал Хирн в интервью DAZN.