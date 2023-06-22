Боец TOP DOG Имеля: бой Исмаилова и Штыркова не смотрел, я вообще не знаю, кто такой Иван
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Российский кулачный боец Игорь «Емеля» Ионов, выступающий в промоушене TOP DOG, высказался о боксёрском поединке именитых отечественных спортсменов Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова, который состоялся в марте в Екатеринбурге.
Напомним, Исмаилов победил единогласным судейским решением по итогам шести раундов (60-54, 59-55 и 57-57).
«Нет, не смотрел. Это же какая-то жесть. Не могу такое смотреть. Я даже не знал, что они дрались. Исмаилова я ещё знаю. А Штыркова не знаю, это кто вообще?» — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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