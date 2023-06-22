Боец TOP DOG рассказал, почему провёл поединок с паспортом в штанах

Российский кулачный боец Игорь «Емеля» Ионов, выступающий в промоушене TOP DOG, рассказал, как в одном из выступлений вышел со своим паспортом.

«Я хотел выйти с флагом Адыгеи, но его у меня не было. Забыл. А на паспорте у меня обложка с флагом. Вот я с ним и вышел, показав, что я с Адыгеи. Сначала подрался, а потом вытащил паспорт из штанов и показал», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Игорь Ионов выступает в тяжёлом весе TOP DOG. На его счету три победы и одно поражение. В своём последнем поединке на турнире TOP DOG 20 он победил нокаутом во втором раунде Гию Торчинаву.