Эдди Хирн назвал бойца, способного победить Девина Хейни

Известный британский промоутер Эдди Хирн, в нынешнем году подписавший контракт с чемпионом WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американцем Реджисом Прогре (29-1, 24 KO), считает, что его подопечный способен победить в потенциальном поединке с Девином Хейни.

«Прямо сейчас у меня есть шанс устроить отличный бой, мы бросили кости. После крайнего выступления Реджиса я считаю, что Девин фаворит, но Реджис способен победить его. Девин же считает по-другому, и моя работа заключается в том, чтобы выяснить это», – сказал Хирн в интервью DAZN.

Реджису Прогре 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору. В ноябре 2022-го завоевал вакантный титул WBC.