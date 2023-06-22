Чарльз Мартин заменит казахстанца Кособуцкого в бою с Джаредом Андерсоном

Восходящая звезда в тяжёлом весе американец Джаред Андерсон проведёт бой с экс-чемпионом мира по версии IBF Чарльзом Мартином 1 июля в Толедо, штат Огайо, сообщает ESPN. Изначально соперником 23-летнего Андерсона должен был стать казахстанец Жан Кособуцкий, но он вынужденно отказался от поединка из-за проблем с визой.

На счету Андерсона 14 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 14 побед нокаутом. Его последние шесть боёв длились не больше трёх раундов. Теперь Андерсон сразится с самым сильным соперником в своей карьере, причём он проведёт поединок в родном городе.

На счету 37-летнего Мартина 33 боя в карьере. Он одержал 29 побед (26 нокаутом), потерпел три поражения и ещё один поединок закончится вничью. В январе 2016 года он выиграл звание чемпиона мира по версии IBF в противостоянии с украинцем Вячеславом Глазковым, который не смог продолжать бой из-за вывиха правого колена. Мартин потерял титул в следующем поединке, когда был нокаутирован британцем Энтони Джошуа.

В прошлом году американец провёл два боя. В январе он был нокаутирован Луисом Ортисом в шестом раунде, но до этого Мартин дважды уложил своего соперника на настил. В сентябре американец досрочно победил Девина Варгаса.