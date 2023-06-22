Брэндон Морено: в поединке со Стерлингом Сехудо выглядел немного ржаво

Действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории мексиканец Брэндон Морено высказался по поводу поражения американца Генри Сехудо в поединке с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

«Очевидно, что Стерлинг одержал победу в этом поединке. Но думаю, что, даже несмотря на поражение, Сехудо выглядел вполне достойно.

Не стоит забывать, что Алджамейн — очень непростой оппонент. Я тренировался вместе с ним и понимаю, насколько он может быть хорош, особенно с учётом его работы в партере, а также его арсенала захватов и бросков.

Не то чтобы Генри был в плохой форме. Я уважаю Сехудо, но в этом поединке он выглядел немного ржаво. Его чувство дистанции как будто куда-то делось», — приводит слова Морено BJ Penn.