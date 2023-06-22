Брэндон Морено: в поединке со Стерлингом Сехудо выглядел немного ржаво
Поделиться
Действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории мексиканец Брэндон Морено высказался по поводу поражения американца Генри Сехудо в поединке с соотечественником Алджамейном Стерлингом.
«Очевидно, что Стерлинг одержал победу в этом поединке. Но думаю, что, даже несмотря на поражение, Сехудо выглядел вполне достойно.
Не стоит забывать, что Алджамейн — очень непростой оппонент. Я тренировался вместе с ним и понимаю, насколько он может быть хорош, особенно с учётом его работы в партере, а также его арсенала захватов и бросков.
Не то чтобы Генри был в плохой форме. Я уважаю Сехудо, но в этом поединке он выглядел немного ржаво. Его чувство дистанции как будто куда-то делось», — приводит слова Морено BJ Penn.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
11:12
-
10:54
-
10:45
-
10:45
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
06:00
-
03:15
-
01:01
-
00:50
- 21 июня 2023
-
23:53
-
23:40
-
23:23
-
23:04
-
21:11
-
21:00
-
20:08
-
19:54
-
19:36
-
19:14
-
18:40
-
18:12
-
17:35
-
16:10
-
15:55
-
15:31
-
14:44
-
14:29
-
14:25
-
13:49
-
13:31
-
13:29
-
12:43
-
12:37
Партнерский контент