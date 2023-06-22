Промоутер Эдди Хирн: как боксёр Нганну для меня интереснее, чем Джон Джонс

Известный боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался о перспективах бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«Джошуа с Джоном Джонсом? Я думаю, что Эй Джей предпочтёт бой с Нганну. Я не очень плотно наблюдаю за ММА, поэтому для меня как боксёр Нганну интереснее, чем Джонс. Фрэнсис — настоящий тяжеловес с мощным ударом. Когда он только приехал в Европу, то был боксёром и хотел сделать карьеру в этом спорте, а потом уже попал в ММА», — рассказал Хирн в программе The MMA Hour.

В мае Нганну подписал контракт с PFL. Боец сообщал, что до конца 2023 года хотел бы провести боксёрский поединок, а в следующем году снова начать выступать в ММА.

В то же время Джон Джонс согласился провести боксёрский поединок с Тайсоном Фьюри, и британский боксёр сообщал, что ему уже прислали контракт.