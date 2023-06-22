Боец UFC Алискеров: у Умара Нурмагомедова есть всё, чтобы продолжить наследие Хабиба

Российский боец UFC Икрам Алискеров высказался по поводу соотечественника Умара Нурмагомедова после анонса его поединка с американцем Кори Сэндхагеном.

«Большой бой для Умара. У него есть всё, чтобы стать чемпионом и продолжить наследие Хабиба», — написал Алискеров в социальных сетях.

В активе Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В январе 2023-го Умар провёл свой первый поединок в UFC, в котором нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.

Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 43 в марте этого года, он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.

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