Дацик оказался на 20 кг тяжелее своего следующего соперника

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и представитель Казахстана Галымжан Жасланов прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza 23 июня.

Дацик оказался намного тяжелее Галымжанова — 127,3 кг против 107,9 кг.

Напомним, Дацик в своём последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Галым Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них две победы.

Жасланов и Дацик встретились друг с другом в отеле перед боем: