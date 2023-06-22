Дацик оказался на 20 кг тяжелее своего следующего соперника
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и представитель Казахстана Галымжан Жасланов прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza 23 июня.
Дацик оказался намного тяжелее Галымжанова — 127,3 кг против 107,9 кг.
Напомним, Дацик в своём последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.
Галым Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них две победы.
Жасланов и Дацик встретились друг с другом в отеле перед боем:
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