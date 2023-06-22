Чемпион Bellator поможет Сэндхагену подготовиться к бою с Умаром Нурмагомедовым
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в легчайшей весовой категории Серджио Петтис будет помогать Кори Сэндхагену готовиться к поединку с Умаром Нурмагомедовым.
«Я уже помогал Кори подготовится к поединкам с Петром Яном и Марлоном Верой, и теперь ему предстоит большой и важный бой с Умаром. Я уже позвонил ему и предложил помощь, так что мы будем тренироваться вместе и готовить его к победе», — сказал Петтис в эфире The MMA Hour.
Ранее стало известно, что бой Умара Нурмагомедова с Кори Сэндхагеном возглавил турнир UFC 5 августа в Нэшвилле.
В активе Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Сэндхагена тоже 16 побед, но при этом у американца есть четыре поражения.
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