Волкановски рассчитывает провести трилогию с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски рассчитывает на трилогию в противостоянии с россиянином Исламом Махачевым.

«Уверен, что мы проведём с Махачевым реванш и, возможно, так даже лучше, ведь теперь у нас есть история. Конечно, жаль, что меня лишили победы в первом поединке, но от этого моя победа в реванше будет ещё значительнее, а затем мы устроим ещё более масштабный бой и закончим историю грандиозным финалом», — сказал Волкановски в выпуске подкаста IMPAULSIVE.

Первый поединок Махачева с Волкановски прошёл в феврале на турнире UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Таким образом, Махачев защитил титул чемпиона в лёгком весе.