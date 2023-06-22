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«Всё возможно». Вадим Немков высказался о возможном переходе в UFC

«Всё возможно». Вадим Немков высказался о возможном переходе в UFC
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Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что он имеет возможность перейти в UFC.

«Всё возможно, всё реально – мне 31 год, и если перейду в тяжи, то в тяжах и в 34-35 лет можно будет перейти и драться. В полутяжах я могу подраться ещё три-четыре года, а в тяжах лет шесть и с меньшим уроном для здоровья. С тем, что я умею, с моими возможностями и данными можно попросить хороший чек в UFC. Чтобы за каждый бой миллиончик падал», — заявил Немков, беседуя с журналистами по прилёте в Россию.

Напомним, в рамках главного события турнира Bellator 297, который состоялся в ночь на 17 июня, Немков одержал победу единогласным решением судей над кубинским бойцом Йоэлем Ромеро и успешно защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом дивизионе.

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