МОК отозвал признание IBA

Международная ассоциация бокса (IBA) была лишена статуса признания Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры ‑ 2024», – заявил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер в ходе внеочередной сессии МОК.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями Олимпиады-2020 в Токио, а сейчас контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.