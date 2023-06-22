МОК отозвал признание IBA
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Международная ассоциация бокса (IBA) была лишена статуса признания Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры ‑ 2024», – заявил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер в ходе внеочередной сессии МОК.
Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями Олимпиады-2020 в Токио, а сейчас контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.
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