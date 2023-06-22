Немков рассказал, когда он может провести следующий бой
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Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что свой следующий поединок он может провести 31 декабря на турнире в Японии.
«Я так понимаю, сейчас Васселл с Бейдером ждут дату, и, возможно, придётся либо подождать, либо, чтобы не простаивать, попросить организацию, чтобы дали подраться. Если получится, то 31 декабря будет турнир в Японии – дали бы какого-нибудь японца, чтобы почувствовать себя в тяжёлом весе», — заявил Немков, беседуя с журналистами по прилёте в Россию.
Напомним, в рамках главного события турнира Bellator 297, который состоялся в ночь на 17 июня, Немков одержал победу единогласным решением судей над кубинским бойцом Йоэлем Ромеро и успешно защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом дивизионе.
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